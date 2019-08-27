Без родителей остались четверо детей: под Тернополем произошло жуткое ДТП

В Тернопольской области произошла ужасная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

На месте погибли многодетные отец и мать. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

В ДТП погибли Мария и Константин Кедя

Трагедия случилась в ночь на 26 августа в с. Великие Гаи. По данным полиции, столкнулись легковушка Daewoo Lanos и мотоцикл Mustang.

"Байк двигался параллельно легковому автомобилю. По предварительной информации, столкновение произошло в тот момент, когда мотоциклист начал совершать поворот. В результате смертельные травмы получил водитель и пассажир байка", – рассказал OBOZREVATEL заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Тернопольской области Андрей Василик.

ДТП под Тернополем

Как стало известно нашим журналистам, погибшие – 47-летний Константин и 42-летняя Мария Кедя – местные жители. В селе о них отзываются очень хорошо.

"Это были замечательные, работящие, очень добрые люди. Семья для Кости и Марии была превыше всего. У них четверо детей: два сына и две дочери. Самому маленькому ребенку – четыре годика. Это ужасная трагедия для всех нас", – рассказали OBOZREVATEL местные жители.

ДТП произошло в с. Великие Гаи под Тернополем Google. Maps

ДТП произошло в с. Великие Гаи под Тернополем

Все обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области погибла семья с 10-летним ребенком. Легковой автомобиль, в котором находились люди, столкнулся с грузовиком MAN. Вероятной причиной ДТП стало нарушение водителем грузовика правил осуществления поворота.

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