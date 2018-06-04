Без потерь: ВСУ успешно отбили атаки террористов на Донбассе

В воскресенье, 3 июня, подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицьке, Гнутово, Лебединский, передает пресс-центр ООС.

"Российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122мм и минометов калибром 120мм и 82мм", - сказано в сообщении.

Около 21:00 ними из пушек калибра 152мм был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет.

Во время боевых действий прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет.

По данным разведки, один оккупант был уничтожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в субботу, 2 июня, на отдельных направлениях прошли интенсивные боевые действия.