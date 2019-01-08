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Без оптимизма: генерал сообщил, когда ждать ввода миротворцев на Донбасс

1.9тЧитать материал на украинском

В этом году миротворцы ООН не появятся на Донбассе. Возможно только техническая оценка ситуации на востоке страны.

Такое мнение высказал ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

"В этом году я не надеюсь на решение вопроса введения миротворцев на Донбасс, учитывая президентские и парламентские выборы в Украине, позицию кремлевского узурпатора, что с нынешней властью он никаких переговоров не будет вести, а также категорическое несогласие с тем вариантом миротворческой миссии, который предлагают Украина, США, Великобритания и часть стран Евросоюза", - отметил он.

Миротворец ООН

Миротворец ООН

getty

Богдан добавил, что сейчас все события развиваются достаточно динамично, но вопрос о вводе миротворцев пока не стоит.

"Принято решение о зимнем прекращении огня, но российские оккупационные войска продолжают атаковать украинские военные формирования, ведут обстрелы из различных видов вооружений... То есть обстоятельства пока не способствуют оптимистическому прогнозу", - сообщил эксперт.

Богдан подчеркнул, что Украина решает сейчас проблемы политико-дипломатическими методами и миротворцы в них не входят.

"Но прежде всего Украина, ее дипломатия и структуры, которые занимаются вопросами безопасности и обороны, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы, во-первых, и в дальнейшем консолидировать наших партнеров и союзников на Западе, и, во-вторых, работать над тем, чтобы в стране было единство гражданского общества и власти", - подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной касательно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе до президентских выборов в 2019 году.

Читайте все новости по теме "Миротворческая миссия ООН" на OBOZREVATEL.

Темы
Миротворческая миссия ООНВойна
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Года два назад, какой-то тоже, шибко умный из высоких чинов, рассуждал о том, что они вот-вот выиграют войну на Донбасе, и даже заявлял, в каком кафе Донецка планирует отмечать свой день рождения. Просто даже жаль, что подобных клоунов-говорунов так много, что даже не запоминаются. Но в целом то, при желании можно будет потом всех этих болтунов по публикациям отследить, и вытащить за ушко, да ответ держать. Это будет интересно. Правда у бывших АТОшников такой уровень смертности на гражданке, что многие уже и так получат свой приговор. Разве что, прийти и на могилу им плюнуть?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вас дебилов трудно понять))))То вы в этом году собираетесь парад в Севастополе устраивать...то мост сегодня к вечеру упадёт... то армада кораблей выйдет завтра из Одессы в Мариуполь
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