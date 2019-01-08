Без оптимизма: генерал сообщил, когда ждать ввода миротворцев на Донбасс

В этом году миротворцы ООН не появятся на Донбассе. Возможно только техническая оценка ситуации на востоке страны.

Такое мнение высказал ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

"В этом году я не надеюсь на решение вопроса введения миротворцев на Донбасс, учитывая президентские и парламентские выборы в Украине, позицию кремлевского узурпатора, что с нынешней властью он никаких переговоров не будет вести, а также категорическое несогласие с тем вариантом миротворческой миссии, который предлагают Украина, США, Великобритания и часть стран Евросоюза", - отметил он.

Миротворец ООН getty

Богдан добавил, что сейчас все события развиваются достаточно динамично, но вопрос о вводе миротворцев пока не стоит.

"Принято решение о зимнем прекращении огня, но российские оккупационные войска продолжают атаковать украинские военные формирования, ведут обстрелы из различных видов вооружений... То есть обстоятельства пока не способствуют оптимистическому прогнозу", - сообщил эксперт.

Богдан подчеркнул, что Украина решает сейчас проблемы политико-дипломатическими методами и миротворцы в них не входят.

"Но прежде всего Украина, ее дипломатия и структуры, которые занимаются вопросами безопасности и обороны, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы, во-первых, и в дальнейшем консолидировать наших партнеров и союзников на Западе, и, во-вторых, работать над тем, чтобы в стране было единство гражданского общества и власти", - подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной касательно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе до президентских выборов в 2019 году.