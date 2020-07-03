Без окна, с ведром вместо унитаза: жительница Испании рассказала о сутках в тюрьме “ДНР”

Жительница Испании коренная дончанка Евгения Йепес-Виньеса, приехавшая в Донецк по семейным делам, рассказала о том, как сутки провела в “изоляции” местного “МГБ”.

Об этом написало “Громадське”. Женщину задержали в ее собственной квартире, якобы за надругательство над флагами РФ и “ДНР”, которые она сняла со своего балкона.

Йепес-Виньеса рассказала, что еще находясь в квартире, "мгбшники" между собой с улыбками переговаривались: "Ну что, в “изоляцию” ее?".

"Говорят и смеются, зная, какие эмоции у людей вызывает упоминание об “изоляции” – их тюрьме. Конечно, я много читала об этой "изоляции", поэтому испугалась", – призналась женщина.

Привезли ее в тюрьму с кульком на голове, чтобы не видела лица конвоиров.

"Это очень агрессивные люди. Плюс, это такой уровень людей, которые даже не могли четко сформулировать вопрос. Сплошной мат-перемат", – рассказала дончанка.

Камера два на два метра – ровно на длину нар, без окна, и с ведром вместо унитаза. Так описала она свою ночь в "изоляции".

"Отвели меня в камеру, сказали – спать. Я потом поняла, почему надо пользоваться моментом и спать, ибо с шести утра до десяти вечера там запрещено лежать – можно стоять или сидеть".

Уже после второго допроса Йепес-Виньеса перевели в изолятор временного содержания.

После "изоляции" она называет ИВС "курортом" и "раем". Там была трехместная камера с окнами, унитаз с перегородкой, а персонал не так грубо общался.

За 16 дней пребывания в изоляторе ни разу женщину на допрос не вызывали.

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