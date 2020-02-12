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12 февраля • обновлено в 10:20
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"Без нарезок и монтажа": Загороднюк подлил масла в скандал с закупкой бронетехники. Видео

1.2т
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Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, которая появилась в СМИ, касательно закупок бронированных автомобилей "Казак".

По его словам, он пригласил журналиста – автора скандального материала, чтобы разобраться в этом деле. Полное видео беседы министр выложил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Андрей Загороднюк

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"После ответов на его вопросы поинтересовался фактами, на которые он опирался в своей информации. Жаль, что конструктивного разговора у нас так и не произошло. Следовательно, чтобы все же поставить точку в этом вопросе и не вводить общество в заблуждение, принял решение обратиться в соответствующие правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, изложенную в авторском материале касательно ее достоверности", – написал Загороднюк.

При этом он подчеркнул, что решил обнародовать запись интервью "откровенно, без нарезок и монтажа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля журналист Сергей Иванов заявил, что Загороднюк сбежал от него во время беседы в студии после вопросов о закупке бронетехники по завышенным ценам.

12 февраля ситуация с приобретением техники будет рассматриваться на заседании комитета Рады.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Beelokursky Vladimir
Beelokursky Vladimir
вначале закон "О медиа", принятие ряда авторитарных актов - потом реакция на критику. символично..
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