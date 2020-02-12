"Без нарезок и монтажа": Загороднюк подлил масла в скандал с закупкой бронетехники. Видео

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, которая появилась в СМИ, касательно закупок бронированных автомобилей "Казак".

По его словам, он пригласил журналиста – автора скандального материала, чтобы разобраться в этом деле. Полное видео беседы министр выложил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрей Загороднюк "ДС"

"После ответов на его вопросы поинтересовался фактами, на которые он опирался в своей информации. Жаль, что конструктивного разговора у нас так и не произошло. Следовательно, чтобы все же поставить точку в этом вопросе и не вводить общество в заблуждение, принял решение обратиться в соответствующие правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, изложенную в авторском материале касательно ее достоверности", – написал Загороднюк.

При этом он подчеркнул, что решил обнародовать запись интервью "откровенно, без нарезок и монтажа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля журналист Сергей Иванов заявил, что Загороднюк сбежал от него во время беседы в студии после вопросов о закупке бронетехники по завышенным ценам.

12 февраля ситуация с приобретением техники будет рассматриваться на заседании комитета Рады.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся