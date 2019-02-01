Без душа и с антенной из кипятильника: украинский моряк рассказал, как выживает в плену России

Пленный украинский моряк Василий Сорока на первой встрече после его перевода из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово" рассказал адвокату об условиях проживания и состоянии здоровья.

Встреча произошла в кабинете следователя, сообщил правозащитник Сергей Бадамшин в Facebook.

"Состоялся допрос по состоянию здоровья Василия. Мы ходатайствовали о передаче военнопленного Сороки для лечения в Украину или в нейтральную страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам медицинской помощи, в частности в "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", — написал он.

Василий Сорока Громадське

По данным адвоката, здоровье моряка на сегодня стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит.

"Все так же мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Тем не менее доктор в "Лефортово" обнаружил недочеты своих коллег из больницы "Матросской Тишины", обнаружив повреждение еще одной мышцы. Наконец-то врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для его снятия и обезболивающее. Напомню: по дезинформации Михаила Федотова, отек — это результат упражнений с эспандером, а не ранения и безобразного лечения. Кстати, эспандер в "Лефортово" зачем-то отобрали", — рассказал Бадамшин.

Он отмечает, что Василий сменил уже три камеры с субботы и сейчас находится в отремонтированной, где есть горячая вода:

"Ни на что не жалуется. На мой вопрос, в каком СИЗО лучше, он задумался: — Тут в отличие от "Матросский тишины" все на "Вы" разговаривают вежливо. — А там? — Там тоже нормально, но на "ты". Кормят тут хорошо, почти как в ресторане. — Смеется. — Ну, не ресторан, но правда, намного лучше, но вот душа, в отличие от больницы, нет. — А телевизор есть? — Да, но нужна антенна, в камере соседа отселили, он и забрал свою антенну, ну я сделал антенну из кипятильника, но на долго не хватит (вот она оперативная смекалка и военная хитрость)".

Адвокат отмечает, что настроение пленного "стабильно позитивное и боевое".

"Все тяготы и лишения переносит по-военному стойко, без жалоб. По своему виду, поведению, образу вообще не похож на заключенного. Находясь в СИЗО, остается по духу свободным. Правда, очень скучает по семье. Видно без слов. Надеюсь, скоро все вернутся домой", — резюмировал Бадамшин.

Напомним, недавно адвокат военнопленного Василия Сороки Сергей Бадамшин подловил Россию на лжи о здоровье подзащитного.

Ранение Сороки Facebook Сергей Бадамшин

Он уточнил, что функции руки Сороки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит. Кроме того, в руке остаются осколки.

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