Без денег, врачей и мусора: Казанский рассказал о карантине на Донбассе

Несмотря на объявленный карантин, на оккупированном Донбассе организовывают "субботники".

"Граница" между "ЛНР" и "ДНР" закрыта, из-за обнаружения случая заражения коронавирусом полностью закрыт город Антрацит, а "парад" 9 мая с участием террористов можно будет посмотреть только по телевидению. Об этом в эфире ObozTV рассказал журналист Денис Казанский.

"Карантин в Донецке не строгий. Людей призывали не собираться, но там продолжаются так называемые субботники. Несколько дней назад в Шахтерске люди выходили на общегородской субботник, убирали мусор, хотя должны были бы сидеть дома", – сообщил он.

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Автомобильное сообщение между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей прекращено, в частности, "не пропускают рейсы, которые связывают Донецк и Луганск". "Люди, которые проживают в соседних поселках, больше не имеют возможности поехать друг к другу в гости", – рассказал Казанский.

В "ДНР" и "ЛНР" катастрофически не хватает медиков

"Нет трафика" и через линию разграничения. Соцвыплаты, которые жители оккупированного Донбасса получали из Украины, заблокированы. "Раньше люди могли купить что-то на подконтрольной территории, а сейчас не могут выехать и денег нет", – сообщил он.

На День Победы оккупанты намерены провести "парад" с участием террористов, но местных жителей на него не допустят. "То есть членов "ЛНР"-"ДНР" им не жалко, если кто-то из них заболеет", – заметил журналист.

Он рассказал, что в "республиках" острая нехватка средств защиты для медиков, катастрофически не хватает и медицинского персонала. Так, по сообщению "властей" "ДНР", им недостает 6 тысяч врачей. "Значит, примерно столько же в "ЛНР". И это было еще до начала пандемии", – уточнил Казанский.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты на Донбассе скрывают реальное количество заболевших коронавирусом. 7 апреля в оккупированной Донецкой области была зафиксирована первая смерть от коронавируса.