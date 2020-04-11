Главная Новости
11 апреля • обновлено в 19:12
МоваЯзык
Главная Блоги

Без денег, врачей и мусора: Казанский рассказал о карантине на Донбассе

2.3т
Читать материал на украинском

Несмотря на объявленный карантин, на оккупированном Донбассе организовывают "субботники".

"Граница" между "ЛНР" и "ДНР" закрыта, из-за обнаружения случая заражения коронавирусом полностью закрыт город Антрацит, а "парад" 9 мая с участием террористов можно будет посмотреть только по телевидению. Об этом в эфире ObozTV рассказал журналист Денис Казанский.

"Карантин в Донецке не строгий. Людей призывали не собираться, но там продолжаются так называемые субботники. Несколько дней назад в Шахтерске люди выходили на общегородской субботник, убирали мусор, хотя должны были бы сидеть дома", – сообщил он.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Автомобильное сообщение между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей прекращено, в частности, "не пропускают рейсы, которые связывают Донецк и Луганск". "Люди, которые проживают в соседних поселках, больше не имеют возможности поехать друг к другу в гости", – рассказал Казанский.

В "ДНР" и "ЛНР" катастрофически не хватает медиков

В "ДНР" и "ЛНР" катастрофически не хватает медиков

"Нет трафика" и через линию разграничения. Соцвыплаты, которые жители оккупированного Донбасса получали из Украины, заблокированы. "Раньше люди могли купить что-то на подконтрольной территории, а сейчас не могут выехать и денег нет", – сообщил он.

На День Победы оккупанты намерены провести "парад" с участием террористов, но местных жителей на него не допустят. "То есть членов "ЛНР"-"ДНР" им не жалко, если кто-то из них заболеет", – заметил журналист.

Он рассказал, что в "республиках" острая нехватка средств защиты для медиков, катастрофически не хватает и медицинского персонала. Так, по сообщению "властей" "ДНР", им недостает 6 тысяч врачей. "Значит, примерно столько же в "ЛНР". И это было еще до начала пандемии", – уточнил Казанский.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты на Донбассе скрывают реальное количество заболевших коронавирусом. 7 апреля в оккупированной Донецкой области была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Коронавирус Карантин в Украине Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
5
Интересно
18
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Без денег, врачей и мусора ... Не кипишите, рахули, Россия поможет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Новости

Все новости