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"Без б*ндер все страшней!" Сеть "подорвал" жуткий инцидент в Крыму

5.6т Читать материал на украинском

Жители аннексированного Крыма начали жаловаться на засилье кавказцев, которые устраивают беспредел на полуострове.

В частности, переписку на одном из местных пабликов показал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец". Отмечается, что в Севастополе несколько "залетных" пытались изнасиловать девушку возле парка Анна Ахматовой.

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Севастополь

Севастополь

Иллюстрация

"Один из них залез на нее и пытался расстегнуть джинсы", – рассказал один из очевидцев.

Затем за девушку заступились местные жители.

"Жить в оккупированном Севастополе без б*ндер все страшней. Понаехавшие кавказцы продолжают ущемлять русскоязычных", – прокомментировал инцидент блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне, которые переехали в аннексированный Крым, призвали местных жителей, которых что-то не устраивает на полуострове, переехать "на север".

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Место
Украина
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Эти крымчане такие балованные... Им и родную говень, и камни с неба, и без бИндер, и русский язык никто не ущемляет. И главное, Россиюшка пришла. Правда, не та Россия, что в телевизоре, а с Кавказа, Зажопинсков и прочих Усть Пердыщенсков .Другой России для крымчан нет .
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