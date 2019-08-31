"Без б*ндер все страшней!" Сеть "подорвал" жуткий инцидент в Крыму

Жители аннексированного Крыма начали жаловаться на засилье кавказцев, которые устраивают беспредел на полуострове.
В частности, переписку на одном из местных пабликов показал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец". Отмечается, что в Севастополе несколько "залетных" пытались изнасиловать девушку возле парка Анна Ахматовой.
Севастополь
Иллюстрация
"Один из них залез на нее и пытался расстегнуть джинсы", – рассказал один из очевидцев.
Затем за девушку заступились местные жители.
"Жить в оккупированном Севастополе без б*ндер все страшней. Понаехавшие кавказцы продолжают ущемлять русскоязычных", – прокомментировал инцидент блогер.
Крым. Жить в оккупированном Севастополе без бандер все страшней. Понаехавшие кавказцы продолжают ущемлять русскоязычных. Очередные залетные пытались изнасиловать девушку в парке. Комментариев много. Прочтите некоторые из них pic.twitter.com/Iwdg9RMeu2— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 августа 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне, которые переехали в аннексированный Крым, призвали местных жителей, которых что-то не устраивает на полуострове, переехать "на север".
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