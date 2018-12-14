''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети еще двух террористов "ДНР", которых удалось ликвидировать на Донбассе.

Оба были уничтожены 12 декабря. Так, погиб Павел Булгаков ("Борода"), который родом из Луганска, но в последнее время проживал в российской Калуге.

Обстоятельства его гибели пока неизвестны.

Второй "груз 200" — Даниил Платонов ("Айвер"). Погиб в районе Трудовских вечером 12 декабря. В комментариях пользователи уточняют, что он якобы был снайпером.

При этом многие украинцы не скрывают гнева под соответствующими постами. "Бетон им на могилу!" — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак пообещал, что украинские войска получат более 200 единиц техники до конца действия военного положения.