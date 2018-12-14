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''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов

2.3тЧитать материал на украинском

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети еще двух террористов "ДНР", которых удалось ликвидировать на Донбассе.

Оба были уничтожены 12 декабря. Так, погиб Павел Булгаков ("Борода"), который родом из Луганска, но в последнее время проживал в российской Калуге.

Обстоятельства его гибели пока неизвестны.

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''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов
''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов

Второй "груз 200" — Даниил Платонов ("Айвер"). Погиб в районе Трудовских вечером 12 декабря. В комментариях пользователи уточняют, что он якобы был снайпером.

''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов
''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов
''Бетон на могилу!'' Офицер ВСУ показал уничтоженных на Донбассе террористов

При этом многие украинцы не скрывают гнева под соответствующими постами. "Бетон им на могилу!" — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак пообещал, что украинские войска получат более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Бетон на могилу, откопать, посадить в клетку и возить по городу, чтобы каждый житель плевался в этот труп, можно еще его привязать за ноги и на столб какой-нибудь, чтобы камнями кидаться. Еще лучше всю его родню на миротворец и каждого родственника расстрелять, а затем также бетонные плиты на могилы. Для папуасов уровня нынешней Украины это нормально. Молодцы, обоз. Отличное сми, держите планку.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мы все дружно верим))
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