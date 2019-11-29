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29 ноября • обновлено в 10:43
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Бьет на 280 км: в Украине впервые испытали смертоносную ракету "Нептун". Видео

4.6т
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В Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "ЛУЧ" Олега Коростелева. Таким образом, разработка Р-360 как летательного аппарата завершена. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – заявил он.

Запуск ракеты из установки "Нептун"

Запуск ракеты из установки "Нептун"

Скриншот

Теперь предстоит испытать боевые характеристики ракеты. Согласно последним данным, ракета Р-360 весит 870 кг, а масса ее боевой части составляет 150 кг. Дальность пуска ракеты составляет 280 км, а скорость достигает 900 км/ч.

Из комплекса "Нептун" можно одновременно запускать до 24 ракет с интервалом до 5 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые широкой публике показали береговой ракетный комплекс "Нептун".

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"..Межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком был показан американским инспекторам в рамках реализации договора СНВ-III между Россией и США....... военная разработка поступит на боевое дежурство в декабре. .." И вы со своим керогазом!
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Потиенко Александр
Потиенко Александр
У ВАС РЕДАКТОРЫ ЕСТЬ? Кокое "впервые испытали"? Уже испытывали, сейчас просто она ВПЕРВЫЕ пролетела более 250 км.
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Перов Василий
Перов Василий
"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Олег Коростелев. Добавив, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты. а на следующем этапе будет начинка из электроники - ик 2035 году мы сможем - собой гордится)))) Короче опять, как обычно!!! взяли трубу приварили крылья нашли старый движок - покрасили в желтоблокитный цвет - И ПЕРЕМОГА!!!!
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Перов Василий
Перов Василий
"Мы впервые пролетели более 250 км"??? А как же Турчинов?? Который каждые пол года успешно запускал ракеты на сотни километров???? Кто писдит-разработчик или главнокомандующий Рогульской армией??
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