Бьет на 280 км: в Украине впервые испытали смертоносную ракету "Нептун". Видео

В Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "ЛУЧ" Олега Коростелева. Таким образом, разработка Р-360 как летательного аппарата завершена. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – заявил он.

Запуск ракеты из установки "Нептун" Скриншот

Теперь предстоит испытать боевые характеристики ракеты. Согласно последним данным, ракета Р-360 весит 870 кг, а масса ее боевой части составляет 150 кг. Дальность пуска ракеты составляет 280 км, а скорость достигает 900 км/ч.

Из комплекса "Нептун" можно одновременно запускать до 24 ракет с интервалом до 5 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые широкой публике показали береговой ракетный комплекс "Нептун".

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