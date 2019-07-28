Бессрочное перемирие на Донбассе: террористы пролили кровь воина ВСУ

Оккупанты на Донбассе 27 июля один раз использовали оружие, нарушив приказ о соблюдении бессрочного перемирия.

По данным пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил недалеко от Крымского – из автоматического гранатомета", – сказано в сообщении.

По данным штаба, с начала суток, 28 июля, по состоянию на утро новых обстрелов зафиксировано не было.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, что указ о прекращении соблюдении бессрочного перемирия предусматривает:

неприменение любого вида огня, включая снайперский;

запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, (особенно это касается объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения).

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк рассказал, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне ООС погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.

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