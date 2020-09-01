Бессмертный заявил о продвижении интересов РФ из-за выборов на Донбассе

Заявления руководства Украины о возможности проведения выборов на Донбассе в октябре текущего года фактически являются продвижением интересов РФ.

Такое высказывание блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV сделал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный. "Я расцениваю согласие украинского политического руководства, которое несколько месяцев назад начало говорить о том, что в октябре должны состояться выборы на Донбассе, как просто продвижение интересов врага, продвижение интересов России", – подчеркнул он.

В этом контексте Бессмертный объяснил, что выборы на оккупированных территориях востока страны невозможно провести раньше, чем через 1,5-2 года. Главная причина – необходимости восстановления реестра избирателей.

"Я сейчас отбрасываю все другие важные вещи. Восстановление реестра – это 1,5-2 года. Другой вариант – это уголовная ответственность всех, кто причастен к этому процессу, кто дает согласие", – сказал он.

Бессмертный также напомнил, что даже в Минских договоренностях, которые он считает не имеющими юридической силы, говорится, что все шаги должны подчиняться закону. "Для того, чтобы это сделать, надо поломать украинскую Конституцию и все избирательное законодательство", – подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью с Романом Бессмертным читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу, заявил, что в настоящее время не может быть и речи о проведении там выборов.