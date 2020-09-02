Бессмертный заявил, что возвращение Донбасса в Украину невозможно

Сейчас Украина не может реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, поэтому следует сосуществовать с ними.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный. "Надо прекращать говорить о реинтеграции, потому что она после 5 лет войны невозможна. Украина сегодня не имеет ни экономических, ни финансовых, ни армейских сил для того, чтобы вернуть эти территории. Поэтому надо принимать концепцию сосуществования", – подчеркнул он.

Вместе с тем Бессмертный сказал, что такая позиция не означает отказ от этих территорий. "Это территория Украины, и мы ее вернем. А все, кто предал Родину, будут отвечать. Все. Здесь должна быть поставлена точка", – заявил он.

По мнению политика, следует организовать отселение жителей Донбасса, лояльных к Украине. "Нам надо спасти их для того, чтобы они там не мучились, создать им необходимые условия и заниматься армией и оборонно-промышленным комплексом", – отметил он.

Полную версию блиц-интервью с Романом Бессмертным читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Безсмертный заявил, что перемирие на Донбассе – неправда, и что это затишье нужно Кремлю, чтобы реагировать на ситуацию в Беларуси.