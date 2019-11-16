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16 ноября • обновлено в 07:22
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Бессмертный предложил превратить ОРДЛО в "дикое поле": в чем суть

2.6т
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Украина должна отселить из оккупированных районов Донбасса своих сторонников и приготовиться к тому, что конфликт растянется на долгие десятилетия.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. По его словам, ОРДЛО должно превратиться в "дикое поле".

"Надо было предлагать программу отселения. А если не хотите – вот вам 25-30 лет, мы отрабатываем систему отношений. Берем страну-посредника, потому что мы не можем находиться с врагом в состоянии торговли. Надо решать вопрос продовольствия – страна-поручитель решает. Надо обеспечивать водой – через ООН договор "уголь за продукты питания" или "уголь за воду", как это было повсюду в подобных сложных ситуациях", – заявил украинский дипломат.

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По его мнению, альтернатива нынешней ситуации на востоке Украины только одна – "дикое поле", поскольку заморозка конфликта невозможна.

"Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе. Тут заморозка не происходит, потому что ежесуточно идут поставки оружия, боеприпасов, и при этом идут приказы стрелять. Ружье, которое висит на сцене во время спектакля, бабахнет. А тут на сегодняшний день потенциал вооружений и техники такой, как во Франции, в Германии. Это будет взрываться. Взрывается – это жертвы, а это уже значит, что никаких принципиальных подходов относительно пути заморозки нет", – заявил Бессмертный.

"Если украинская сторона хочет достичь позитивного результата, первое, что она должна сделать – всем, кто является патриотами, предложить программу отселения, забрать с этой территории, установить через страну-поручитель отношения с теми, кто остался там. Условно говоря, разработать программу "уголь за продукты питания". И надо понимать – это дело на десятки лет", – подчеркнул он.

Как отметил дипломат, обещания некоторых украинских политиков завершить конфликт "за две недели" или "за полгода" говорят о том, что "человек или не в здравом уме, или не понимает, с чем имеет дело".

"Пять лет уже идет война, нас разделяют тысячи жертв, надо через себя это пропустить и понять, что вы ведете разговор с теми, кто стрелял в ваших родных, близких, друзей", – заявил он.

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Бессмертный считает балканский вариант мирного урегулирования неприемлемым для Украины: "Идут разговоры о том, что на Балканах все решено... Посмотрите на ситуацию – там все на грани взрыва. Чтобы взрыва не было, там ООН и ОБСЕ постоянно финансируют, вливают деньги туда".

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", – добавил дипломат.

Бессмертный предложил превратить ОРДЛО в "дикое поле": в чем суть

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Бессмертный также заявил, что разведение войск на Донбассе проходит по плану Кремля, и Вооруженные силы Украины должны вернуться на оставленные позиции.

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Автор
Павел Заяц Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости Донбасса Донбасс
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
В случае продолжения и усиления геноцида Донбасса, то реализуется короткий сценарий: признание, референдум, включение по итогам референдума в состав России, спецоперация на Юго-Западе России по уничтожению украинских незаконных вооруженных формирований.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Украину уже превратили в дикое поле.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Все наладится,через 100 лет,надейтесь и ждите,ждуны и терпилы.
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