Российская Федерация ведет войну на Донбассе другим способом, изображая перемирие. На самом деле стране-агрессору нужна пауза. Кремль специально придумывает формат встреч советников глав государств нормандской четверки, чтобы навязывать украинскому политическому руководству свою позицию.

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) нет "исторической памяти" – памяти о решениях, которые были приняты раньше, и они раз за разом "бьются о штангу". Об этом в первой части блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный.

– Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников глав государств в нормандском формате состоится в начале сентября. Мы помним, что господин Козак говорил, мол, это странный, непонятный формат, который не нужен. Он не хотел принимать в нем участие. А здесь мы видим, что он существует. Более того – встреча должна состояться.

– Если вы помните, еще во времена президента Порошенко российская сторона инициировала этот формат политических советников глав государств. Хотя в системе международных двусторонних и многосторонних отношений такого формата не существует.

Есть формат политических директоров, это руководители или заместители руководителей соответствующего департамента. Следующие за ними – министры иностранных дел, затем главы правительств и главы государств.

Если попытаться найти задачу политическим советникам глав государств, то ее в принципе не существует. Это означает, что Россия намеренно придумывает формат для того, чтобы обходить и правительство, и Министерство иностранных дел, которые в большинстве этих государств производят и реализуют внешнюю политику для того, чтобы навязывать украинскому политическому руководству определенные тезисы, позицию.

В Украине это очень четко видно. Если вы заметите позицию министра иностранных дел, то она обычно очень профессиональная, очень изящная и фрагментарная. Это свидетельство того, что МИД фактически отодвинут от реализации внешней политики.

Правительства в этом вопросе мы вообще не слышали, оно исчезло.

Сейчас, когда в минском процессе появились первый президент Украины Кравчук и бывший премьер Фокин, все замолчали о том, что там был вице-премьер. Никто не может ответить на вопрос, каковы его функции в этом процессе.

С моей точки зрения, советники глав государств могут готовить встречу, но они не могут рассматривать вопрос по существу. Потому что функционально эти вещи расписаны, а в Украине еще и между СНБО.

– Леонид Кравчук заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. "Если я смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", – сказал он. Мы помним заявление Фокина, который сказал, что Россию можно понять, почему она аннексировала Крым. Чего, собственно, ждать?

– Даже анализируя риторику и словесный набор легко сформировать ответ. Я уважаю этих седовласых людей, которые были среди тех, кто дал дорогу в жизнь независимой Украине. Благодаря им, в том числе, Украина вырвалась из Советского Союза.

Но давайте проанализируем слова "мир на Донбассе". Это что, вещь, которая спускается с неба? Или это следствие того, что враг – а это русский солдат – будет бежать оттуда? Это следствие того, что Украина возьмет под контроль границу?

Как сделать "мир на Донбассе" без усилий? Это все равно, что было сказано за год до того – "прекратить стрелять".

"Мир на Донбасс не спустится с неба", – сказал Бессмертный

Вот смотрите: уже несколько дней не стреляют. Более того – в день празднования Дня Независимости было объявлено, что не стреляют. Это неправда. Потому что и Генеральный штаб, и ОБСЕ фиксируют: да, диверсионно-разведывательные группы не действуют, да, снайперы не работают. Но, например, гранатометы используются, стрелковое оружие используется, разного рода летательные аппараты для заброса взрывчатки используются. Контрабанда через линию фронта используется. И так далее.

Скажите мне, это мир или это война другим способом? Это война другим способом. Это затишье нужно было только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси. И это читается по всем действиям.

– Нужно было Кремлю?

- Да, абсолютно. Кремль уже увяз в войне в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, Приднестровье и в Украине. Появление Беларуси в этой ситуации означало, что они не в силах справиться. Им нужно было брать паузу.

Еще одно, что очень важно понимать. Я осознаю, что со временем и Витольд Павлович, и Леонид Макарович (Фокин и Кравчук. – Ред.) познакомятся со всеми материалами. Они узнают, что вопрос свободной экономической зоны, о которой они говорят, в 2015 году анализировался и получил ответ. Выборы анализировались и получили ответ.

Как вы собираетесь ввести свободную экономическую зону, когда территория не контролируется ни внутренне, ни по периметру? Ведь есть объективные условия для того, чтобы свободная экономическая зона контролировалась хотя бы по внешнему периметру.

Я уже не говорю о наличии имущества у собственника, уплате налогов, регистрации предприятий и тому подобное.

Теперь выборы. Я расцениваю согласие украинского политического руководства, которое несколько месяцев назад начало говорить о том, что в октябре должны состояться выборы на Донбассе, как просто продвижение интересов врага, продвижение интересов России.

Технологически эти выборы можно провести не ранее, чем через 1,5-2 года. Любой специалист Центральной избирательной комиссии вам скажет: выборы нельзя провести без реестра. Я сейчас отвергаю все другие важные вещи. Восстановление реестра – это 1,5-2 года. Другой вариант – это уголовная ответственность всех, кто причастен к этому процессу, кто дает согласие.

Даже в Минских договоренностях, которые не имеют юридической силы, говорится, что все эти вещи должны происходить в соответствии с законом. Так вот, для того, чтобы это сделать, надо поломать украинскую Конституцию и все избирательное законодательство.

– А почему Кравчук пишет это письмо в парламент? Он снимает с себя ответственность?

– Не имеет права украинский представитель проседать под абсолютно незаконными, неконституционными требованиями российской стороны. В этом процессе важен не сам факт и то, как это сделано, а информация.

Действительно, с обращением Леонида Макаровича ничего страшного не произошло. Все равно его положат туда, куда положили все остальные подобные обращения.

Но посмотрите, как его подала российская сторона, как надежду на то, что Украина проведет выборы на оккупированной территории. Более того – украинская сторона и политическое руководство почти 4 месяца перед тем рассказывало, что эти выборы провести возможно.

Вот в чем опасность. Эта опасность дальше бьет по обществу, которое делится, которое противопоставляется украинской власти. Поэтому крайне важно, чтобы все эти вопросы прорабатывались в Украине, а туда выносилась уже абсолютно четкая позиция украинской стороны.

Знаете, я не представляю реакцию парламентариев, в зависимости от их политической позиции, на это письмо Леонида Макаровича. При любой другой ситуации это был бы взрыв бомбы. Выборы? Парламент уже дал соответствующее решение, принято постановление.

"Затишье нужно было Кремлю только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси"

И Российская Федерация рассказывает, что у вас неправильное постановление. Может рассказывать сколько угодно. Украинский парламент выполняет украинские законы и украинскую Конституцию. И Кремль, воюющий против Украины, ему не указ.

Нет никаких оснований обращаться в Верховную Раду и просматривать соответствующее постановление парламента.

– Обращение – обращением, господин Кравчук за последние две недели делал много заявлений, но комитет собрался и рассмотрение этого вопроса состоялось.

– Это дело Верховной Рады – поступать так, как они хотят. Но я бы больше сейчас обращал внимание на ситуацию внутри страны. Неужели непонятно, что это моментально приводит к столкновению политических сил не только в парламенте. Это в конце концов выльется на улицу. Будет противостояние между сторонниками политсил, которые кардинально по-разному смотрят на решение этой проблемы.

– Еще одно заявление Кравчука – Зеленский реанимировал нормандскую четверку. После парижской встречи мы не видели никаких сдвигов. Некоторые говорят, что пандемия повлияла, но другие говорят – а о чем говорить? Даже те обязательства, которые президент Зеленский возложил на себя, не выполнены, и Россия это использует.

– Во-первых, встреча в Париже – это благодарность украинцам за то, что они отказались от услуг Порошенко. Вспомните период избирательной кампании, когда Путин заявил: пока будет Порошенко, встречи не будет.

Так кто виноват в том, что не встречалась четверка? Путин, который поставил ультиматум. Ультиматум неугодному Порошенко, который не соглашается с позицией российской стороны.

Прошли выборы, встреча состоялась. Результаты этой встречи на поверхности – они равны нулю. За исключением освобождения военнопленных, которое решалось без Нормандии в минском процессе. Уже до того было подготовлено более 170 участников, чтобы сделать это взаимное освобождение.

Во-вторых, дело в том, что предметом работы той нормандской встречи были ключевые вопросы, о которых шла речь и о которых сейчас идет речь. Решением ТКГ от лета 2016 года все эти 12 вопросов были переданы на уровень глав государств.

Что делает Зеленский и его команда? Все эти решения возвращают обратно на рассмотрение подгрупп и ТКГ, в том числе формула Штайнмайера, внесение изменений в Конституцию, выборы, свободные экономические зоны и так далее. О чем уже забыли, потому что в действительности по этим вопросам уже был сформирован ответ.

Этот кульбит, который состоялся, и стал платой за то, что состоялась встреча.

Далее происходит ситуация, в которой Украину втягивают в так называемый консультативный совет. Со временем становится понятно, что это вещи недопустимые, отступление назад.

Пиком всего этого стало такое – "гендлюем" (спекулируем, перепродаем. - Ред.) Крым и Донбасс через воду. Остановили этот процесс. В результате появляется необходимость очередного переформатирования. Появляются новые лица в этом процессе. И это будет бесконечно.

Я настаиваю на том, что должна быть историческая память, там должны быть люди хотя бы на техническом уровне, которые это все держат в памяти. Нельзя в течение 7 лет, когда ты воюешь с противником, 7 раз биться об штангу.

Новым участникам я бы пожелал ознакомиться со стенограммой, протоколам, с материалами этого процесса и тогда, исходя из имеющейся базы, предлагать какие-то идеи.

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