Беспокоит и нападает на Донбассе: в США сделали громкое заявление в адрес России

Россия продолжает запугивать и препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.

Об этом заявил временно поверенный в делах США при Организации Гарри Кемиан на заседании Постоянного совета в Вене, сообщает "Укринформ".

"Специальная мониторинговая миссия в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", – заявил он.

По словам Кемиана, наблюдатели должны иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ отчетность о ситуации. Он подчеркнул, что временно оккупированная территория Крыма остается неотъемлемой частью Украины и также находится под мандатом СММ.

Он заверил, что США приложит усилия на обеспечение Миссии необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения мандата.

"Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ", - добавил Кемиан.

Дипломат призвал председательствующую в Организации Италию возглавить усилия по интеграции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в штабе АТО рассказали о провокациях и препятствии работе ОБСЕ со стороны российско-террористических войск на Донбассе.