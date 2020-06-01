Беспилотник террористов атаковал позиции ВСУ на Донбассе: есть раненый

На Донбассе в зоне ООС под вражескими обстрелами ранили одного украинского военного.

Как сообщает пресс-центр штаба ОСС, боец ВСУ получил осколочное ранение около Гнутово.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

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