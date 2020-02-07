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7 февраля • обновлено в 21:55
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Экс-чиновница внесла 7 млн залога и объявила "войну" ВАКС

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Бывшая первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая, подозреваемая в краже из государственного бюджета 54 млн грн, внесла залог 7 млн и подала апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда.

Подробности она сообщила в пятницу, 7 февраля, на своей странице в Facebook.

"Настаиваем на необоснованности подозрения и требуем отмены обязательств. Ждем рассмотрения этого дела и надеемся на независимость и беспристрастность суда. Главная претензия ко мне это подписание платежного поручения на выполнение решения Европейского суда по правам человека", – написала она.

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Бернацкая внесла залог и подала апелляцию на решение ВАКС

Бернацкая внесла залог и подала апелляцию на решение ВАКС

Слово і діло

По утверждению Бернацкой, часть аргументов детективов якобы уже была разбита в суде первой инстанции: "Например, что это я ввела в Украине практику дружеских урегулирований с ЕСПЧ, или что решение ЕСПЧ не так перевели".

"Собираем доказательства, чтобы окончательно разъяснить суду уже апелляционной инстанции, действия Минюста были исключительно законными (уже кстати доказано выигранным регрессным иском по этому делу). Выполнение решений ЕСПЧ – это обязанность государства и вопрос авторитета Украины на международной арене", – высказалась она.

"До этого момента все обязанности выполнено, паспорта сдала, залог внесла частично сама, частично получила заем у родственников", – отчиталась Бернацкая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Генеральный прокурор подписал подозрения экс-нардепу из "Народного фронта" Георгию Логвинскому и Бернацкой. В НАБУ пояснили, что речь идет о преступной схеме, по которой в 2015-2016 годах было украдено около 54 млн гривен из бюджета.

  • Всего причастными считают 6 человек: Логвинского, Бернацкую, бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ (вероятно, Борис Бабин) и трех технических исполнителей и пособников.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Наталия Бернацкая
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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Комментарии
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13
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Где взяла,где взяла?.Знает где,на окружной так не платят.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А чому не вимагали заставу у 54 млн. грн.?
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