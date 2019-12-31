"Стандартный набор фейков": обменянные беркутовцы засветились на росТВ

Экс-бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которые 29 декабря стали участниками большого обмена пленными, выступили в эфире росТВ.

В программе "Вести" на канале "Россия-24" они заявили, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к расстрелам в Киеве на Институтской в 2014 году.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Нато Двали, мужчины утверждают, что "изначально сотрудники украинской милиции во время событий на Майдане не применяли оружие".

Бывшие беркутовцы на судебном заседании УП

"Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было", – процитировала журналистка беркутовцев.

Она подчеркнула, что участники обмена в эфире российского телевидения использовали "стандартный набор рашистких фейков" о событиях Майдана.

Улики, по их утверждению, собраны не были, а эксперты в ходе следствия "подогнали все, что им надо, под сторону обвинения".

Добавим: Зинченко утверждает, что следствие по делу Майдана украинские правоохранители проводят так долго якобы потому, "что они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя".

"Кстати об экспертизе. Из автоматов Калашникова – табельного оружия, закрепленного за Зинченко и Аброськиным, – утром 20 февраля 2014-го были убиты трое и ранены двое активистов", – отметила Нато Двали.

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