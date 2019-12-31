"Стандартный набор фейков": обменянные беркутовцы засветились на росТВ

Экс-бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которые 29 декабря стали участниками большого обмена пленными, выступили в эфире росТВ.
В программе "Вести" на канале "Россия-24" они заявили, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к расстрелам в Киеве на Институтской в 2014 году.
Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Нато Двали, мужчины утверждают, что "изначально сотрудники украинской милиции во время событий на Майдане не применяли оружие".
Бывшие беркутовцы на судебном заседании
УП
"Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было", – процитировала журналистка беркутовцев.
Она подчеркнула, что участники обмена в эфире российского телевидения использовали "стандартный набор рашистких фейков" о событиях Майдана.
Улики, по их утверждению, собраны не были, а эксперты в ходе следствия "подогнали все, что им надо, под сторону обвинения".
Добавим: Зинченко утверждает, что следствие по делу Майдана украинские правоохранители проводят так долго якобы потому, "что они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя".
"Кстати об экспертизе. Из автоматов Калашникова – табельного оружия, закрепленного за Зинченко и Аброськиным, – утром 20 февраля 2014-го были убиты трое и ранены двое активистов", – отметила Нато Двали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена он заявил, что "борьба за освобождение украинцев не закончена".
Также украинский глава рассказал, почему согласился передать "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
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