Командовал "Беркутом" на Майдане: в Украине отпустили подозреваемого командира

Бывшего командира харьковского "Берктуа" Виктора Шаповалова, который командовал избиением майдановцев, отпустили под ночной домашний арест. Он знает многое об издевательствах подчиненных над протестующими, а также о расстрелах.

За шесть лет ни один "беркутовец" так и не понес наказания, хотя суды длятся до сих пор. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сдал коллег и видел, как били людей

Виктора Шаповалова обвиняют в том, что 18 февраля 2014 года его подразделение, а также львовский "Беркут", били людей, стреляли по ним и закидывали их шумовыми гранатами. В результате в тот день пострадали 86 человек, 12 из них погибли в тот день. Именно харьковский "Беркут" причастен к нанесению тяжких телесных повреждений.

Виктор Шаповалов на суде 5 канал

Шаповалова арестовали еще в 2015 году, дело в суд передали в январе следующего года. В суде Шаповалов частично признал свою вину, попросил прощения и сдал несколько своих коллег. Так, он рассказал, кто именно 17 февраля получал патроны со свинцовой картечью вместо резиновой. Кому выдавали помповые ружья, а кому "Форты". И сообщил, что всем этим руководил командир харьковского батальона Лукаш.

"Беркут" День

Бывший беркутовец рассказал, что видел, как избивали дубинками людей в Крепостном переулке. По его словам, там было приблизительно 5-7 майдановцев, некоторые уже сидели на земле, а беркутовцы, которых было больше, продолжали избивать их. Однако Шаповалов не вмешался, поскольку посчитал, что его не послушаются.

Также, по словам Шаповалова, беркутовцам выдавали дополнительные деньги – по полторы тысячи гривен – к Новому году, Дню милиции и Дню "Беркута".

Во время суда Шаповалов попадал в больницу, ему становилось плохо. Потом он не желал участвовать в заседаниях по видеосвязи, а если и появлялся, то демонстрировал трубки и капельницы. Таким образом он пытался затянуть продление меры пресечения.

Во время суда Шаповалов попал в больницу и участвовал в заседании под капельницами Гордон

Помог закон Савченко

По словам адвоката "Небесной сотни" Виталия Титыча, Шаповалов командовал беркутовцами, чьи действия привели к тяжелым последствиями. "Теперь это ответственность судьи, который отпустил его под домашний арест", – говорит Титыч.

Еще один адвокат "Небесной сотни" Павел Дикань уточняет, что в начале следствия Шаповалов еще давал какие-то показания, но потом отказался. "Так же его как-то даже отпускали на лечение", – сообщает Дикань.

Выходом под домашний арест Шаповалов обязан так называемому закону Савченко, где пребывание в СИЗО засчитывается день за два. Поскольку он был арестован во время действия этого скандального закона, то закон до сих пор на него распространяется, не смотря на отмену.

"Беркут" во время протестов УНИАН

"Фактически он провел в СИЗО 4,5 года, а по закону Савченко это значит 9 лет. И судья посчитал, что максимальный срок, который ему могут присудить по этой статье – 10 лет. Поэтому и отпустил его. То есть вместо того, чтобы получить приговор и отбывать срок, он провел все это время в СИЗО", – говорит Дикань.

Также надо отметить, что за почти 6 лет после Майдана никто из беркутовцев так и не понес наказание. "Суды идут, но приговоров нет. А сейчас, когда следствие по делам Майдана приостановлено, то не знаю, можно ли на что-то рассчитывать", – подводит итог юрист.

Цензор

Виталий Титыч напоминает, что судья, которая отпустила под домашний арест командира "Беркута" Дмитрия Садовника, который сбежал, уже вышла на работу в Печерском суде.

"Садовник не просто сбежал, его вывезли. А Светлана Волкова, на которую я писал жалобу, уже вновь появилась в Печерском суде, ее там уже видели", – говорит Титыч.

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