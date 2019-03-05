"Беркут" вернется!" В Совфеде России заговорили о реванше в Украине

Так называемый член Совета Федерации России от аннексированного Крыма Сергей Цеков заявил, что пророссийский бунт в Украине должен произойти через несколько лет.

По его словам, сейчас такой поворот совершенно невозможен, поэтому стране-агрессору нужно выждать время. Фрагмент его угрожающего заявления показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В общем-то условия для серьезного протеста, тем более пророссийского, в Украине в прошедшие четыре-пять лет совершенно были нулевыми. Ситуация сейчас не созрела. Может быть, она созреет через два года, через пять лет, через десять. Я не сомневаюсь, что созреет. Другое дело, в какие сроки", — самоуверенно высказался Цеков.

Цимбалюк отреагировал на мечты нелегитимного российского сенатора с сарказмом и напомнил ему, что такого сценария больше следует опасаться Кремлю, чем нашей стране.

Вторжение России "Политикус"

"Слышите, что беспокоит их? Пророссийский протест, который будет обязательно через много-много лет. Ну, а с другой стороны, может быть, будет, может быть, не будет. А, может быть, будет проукраинский протест? Сначала на оккупированных территориях, а потом... Ну, а потом посмотрим", — намекнул журналист.

Примечательно, что говоря о приходе пророссийских сил на всю территорию Украины, Цеков отвел в этом процессе особую роль расформированному спецподразделению "Беркут".

"Я считаю, что пройдет время, лучше, чтобы это было не очень продолжительное время, и спецподразделение "Беркут" снова появится в Украине", — сказал оккупант.

Цимбалюк объяснил украинцам, что Цеков скрыл в этом пассаже. Он подчеркнул, что таким образом страна-агрессор пытается запугать Украину полной оккупацией.

"А появиться оно может только в одном случае — если территория Украины будет оккупирована, ну а дальше понятно, что оккупационные власти могут творить все, что хотят. Примеры Донецка, Луганска и Крыма должны убедить в этом всех. Но факт остается фактом, что прошло пять лет, и им на*рать, что происходит на оккупированных частях. Они думают, как вернуть "Беркут" в свободную Украину", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, на котором лежит ответственность за разгон Майдана, обвинил Украину в разрыве "братских" связей с Россией. Он заявил, что в этом якобы заинтересован Запад, который хочет превратить Украину в антироссийский инструмент.

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