"Береты не те": морпехи Украины устроили скандал на плацу

Бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты, который не изменил присяге и до последнего оказывал сопротивление оккупантам в Крыму, выступили против изменения цвета берета.

Об этом сообщает InfoResist.

В частности, группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед президентом и руководством армии в черных беретах.

Так они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов.

"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в День морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", - заявил экс-военный батальона.

Также один из действующих военнослужащих сообщил подробности протеста. По его словам, у морпехов есть несколько причин такого поступка.

"Одна из них - плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии", - говорит он.

По словам морпеха, этот протест поддержали около 100 членов личного состава батальона.

"Старшинский, матросский состав и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому. В этой акции приняли участие около 100 человек", - резюмировал он.

По данным СМИ, часть участников протеста самовольно покинула расположение части. Некоторые из протестующих уже не служат в морской пехоте.

В то же время командующий ВМС Игорь Воронченко отказался комментировать данную ситуацию.

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В свою очередь представитель Военно-морского флота Олег Чалык заявил, что отказ морпехов надеть новые береты в присутствии Порошенко был "личной позицией отдельных военнослужащих", сообщает "Укринформ".

Чалык подчеркнул, что большинство морпехов надели новые береты, а те, кто отказался это сделать, в основном "уже уволены в запас".

Также он подчеркнул, что приказ о смене формы — "обязательный для исполнения".

Напомним, накануне Порошенко подписал указ, согласно которому 23 мая в Украине начинают действовать новые войска – Морская пехота в составе Военно-морских сил, а созданы они будут в Николаевской области.