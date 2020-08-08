По поводу берета позвольте сказать мне слово.

У меня тоже есть берет. Морской пехоты. Мне его вручили.

Но перед тем, как вы меня запинаете, позвольте сказать в свое оправдание.

Берет мне был вручен после самого адового посвящения в морпехи, что были в 503 батальоне морской пехоты. А именно - марша на 40 км в полной экипировке. Пройти 40 км одним маршем – непростая задача. Еще более непростая задача – сделать это в полной экипировке, таща за собой ДШК, СПГ и прочее.

На этот марш я выехал из Киева специально, так как действительно хотел пройти этот путь со своим батальоном.

Приехал в 4 утра на машине, просидев всю ночь за рулем, поспать не удалось, а в 8 утра мы уже вышли на Урзуф экипированные.

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Марш был адским. На третьем километре мы зашли с море и шли несколько километров по морю. Вода налилась в берцы, кожа начала покрываться волдырями. У кого была слишком плотная форма – она набрала соляной корки и натирала кожу, как наждаком.

Мы шли по песку и по морю. Это было 2/3 пути. А потом пошли снизу вверх по дороге. Меня тошнило от отсутствия сна и шатало. Голова кружилась. Но мы шли. Плохо было не только мне, со своим батальоном вышли даже довольно взрослые представители. Сказали - будут идти, пока смогут. Хотя им никому ничего доказывать уже было не надо.

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За этот марш я узнал больше, чем за всю жизнь: как надо размещать груз на себе, как надо беречь ноги, как использовать тальк, и как важна поддержка товарища. И как стыдно ныть, когда перед тобой всем видна спина командира, который непреклонно ведет свой батальон вперед, терпя все те же невзгоды.

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Мы дошли. Уставшие, вымотанные, мы стояли возле памятника "ольшанцам" – и началось награждение.

Неожиданно мне тоже был вручен берет.

Я был настолько измотан, что даже на обычный удар по кокарде, разодравшей лоб, не отреагировал. Мне было сообщено, что я тоже брат морской пехоты и могу носить этот берет среди своих братьев из 503 батальона.

Но не среди других. Ты сидел с нами в одних окопах и за одним столом, но традиции есть традиции, и их надо чтить.

И я благодарен своему батальону.

Но после этого посвящения я не одел этот берет ни разу.

Потому что я тоже чту традиции морпехов. И как бы то ни было - считаю, что не имею права ношения берета.

В следующем году жизнь показала, насколько я был прав. Когда погиб морпех 503-батальона, во время прохождения полосы при сдаче на берет.

Но у меня есть берет. У меня нет ни наградного оружия, ни подяк от ГШ или МО, ничего. Но есть берет, который лежит в отдельной коробочке. И наличием которого я сам про себя горжусь.

Оценивать поступок десантника, вручившего берет Зеленскому, не буду. Этот вопрос, я думаю, он еще не раз обсудит среди своих, а гражданским ему указывать нечего.

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Но тот факт, что главнокомандующий не понимает символичности беретов в некоторых видах войск и воспринимает это, как обычную побрякушку - это плохо.

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А продолжать традицию раздаривать вещи, имеющие для армии символизм - это убивать этот символизм на корню, обесценивая его. В данном случае – обесценивая прыжки десантников в небо.

Надо бы с этой порочной практикой прекращать.