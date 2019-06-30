Белорус и житель Шахтерска: в сети обнародовали фото ликвидированных террористов на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер уроженец Беларуси, воевавший за террористов.

Роман Безруков под позывным "Белорус" был ликвидирован 30 июня, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Безруков числился в списке жителей Гомеля, которые нуждались в улучшении жилищных условий. На своей странице в соцсети публиковал фото в военной форме.

Necro Mancer

Безруков Necro Mancer

Еще одним ликвидированным террористом стал Дмитрий Пархоменко, уроженец Шахтерска Донецкой области. Он был убит в районе Горловки 29 июня.

Убитый террорист Necro Mancer

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 июня террористы "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!