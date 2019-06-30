Белорус и житель Шахтерска: в сети обнародовали фото ликвидированных террористов на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер уроженец Беларуси, воевавший за террористов.
Роман Безруков под позывным "Белорус" был ликвидирован 30 июня, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.
Безруков числился в списке жителей Гомеля, которые нуждались в улучшении жилищных условий. На своей странице в соцсети публиковал фото в военной форме.
Necro Mancer
Безруков
Necro Mancer
Еще одним ликвидированным террористом стал Дмитрий Пархоменко, уроженец Шахтерска Донецкой области. Он был убит в районе Горловки 29 июня.
Убитый террорист
Necro Mancer
Безруков Роман Русланович "Беларус" (Гомель, 03/02/98) погиб 30/03/19 https://t.co/idDZP5oFFp #груз200 #роа pic.twitter.com/OEmpi3tJjA— Necro Mancer (@666_mancer) 30 июня 2019 г.
Пархоменко Дмитрий Сергеевич (Шахтерск, 25/12/93) погиб 29/06/19, предположительно, в р-не Горловки https://t.co/OuYFKvIzRg #груз200 #3омсбр #1ак #роа pic.twitter.com/FyYQ41BtV6— Necro Mancer (@666_mancer) 30 июня 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 июня террористы "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.