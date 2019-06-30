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Белорус и житель Шахтерска: в сети обнародовали фото ликвидированных террористов на Донбассе

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер уроженец Беларуси, воевавший за террористов.

Роман Безруков под позывным "Белорус" был ликвидирован 30 июня, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Безруков числился в списке жителей Гомеля, которые нуждались в улучшении жилищных условий. На своей странице в соцсети публиковал фото в военной форме.

Белорус и житель Шахтерска: в сети обнародовали фото ликвидированных террористов на Донбассе

Necro Mancer

Безруков

Безруков

Necro Mancer

Еще одним ликвидированным террористом стал Дмитрий Пархоменко, уроженец Шахтерска Донецкой области. Он был убит в районе Горловки 29 июня.

Убитый террорист

Убитый террорист

Necro Mancer

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 июня террористы "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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