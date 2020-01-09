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9 января • обновлено в 23:52
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Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

2.2т
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Издание The New York Times и команда расследователей Bellingcat подтвердили достоверность видео, на котором было зафиксировано попадание ракеты в самолет МАУ в Иране.

Американское издание заявило, что подлинность кадров была подтверждена и иранская ракета попала в Boeing 737 над Парандом, который находится недалеко от аэропорта Тегерана.

Сообщается, что после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв. После этого судно пролетело еще несколько минут и затем взяло курс обратно в аэропорт, по пути к которому взорвалось и упало.

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Расследователи Bellingcat подтвердили эти факты, идентифицировав дома, которые попали на видео.

В немецком Bild также недавно заявили, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 является попадание в него ракетой.

Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

bellingcat.com

Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

bellingcat.com

Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

bellingcat.com

Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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