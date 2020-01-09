Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

Издание The New York Times и команда расследователей Bellingcat подтвердили достоверность видео, на котором было зафиксировано попадание ракеты в самолет МАУ в Иране.

Американское издание заявило, что подлинность кадров была подтверждена и иранская ракета попала в Boeing 737 над Парандом, который находится недалеко от аэропорта Тегерана.

Сообщается, что после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв. После этого судно пролетело еще несколько минут и затем взяло курс обратно в аэропорт, по пути к которому взорвалось и упало.

Расследователи Bellingcat подтвердили эти факты, идентифицировав дома, которые попали на видео.

В немецком Bild также недавно заявили, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 является попадание в него ракетой.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) 9 января 2020 г.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

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