Bellingcat и NYT подтвердили достоверность видео попадания ракеты в самолет МАУ

Издание The New York Times и команда расследователей Bellingcat подтвердили достоверность видео, на котором было зафиксировано попадание ракеты в самолет МАУ в Иране.

Американское издание заявило, что подлинность кадров была подтверждена и иранская ракета попала в Boeing 737 над Парандом, который находится недалеко от аэропорта Тегерана.

Сообщается, что после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв. После этого судно пролетело еще несколько минут и затем взяло курс обратно в аэропорт, по пути к которому взорвалось и упало.

Расследователи Bellingcat подтвердили эти факты, идентифицировав дома, которые попали на видео.

В немецком Bild также недавно заявили, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 является попадание в него ракетой.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4