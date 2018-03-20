"Белая горячка": взбунтовавшийся террорист на Донбассе стрелял в "командира" и взорвался

На Донбассе пьяный террорист устроил стрельбу по своему командиру, затем сорвав чеку с двух гранат, накрыл их собой, не удержавшись на ногах.

Все началось с того, что командир одного из подразделений боевиков устроил воспитательную беседу с пьяным подчиненным, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот кричал, угрожал и даже выстрелил в сторону командира. Командир точности подчиненного не оценил: наградив последнего несколькими пинками, приказал разоружить и бросить его в блиндаж", – говорится в сообщении.

"В это время у него и случился приступ белой горячки: боевик схватил две боевые гранаты, которые были в блиндаже, сорвав предохранительные кольца, разоружил сослуживцев и, прихватив оружие, поплелся прочь. Но далеко уйти так и не смог: в нескольких шагах он рухнул в снег, накрыв телом две гранаты", – говорят в штабе АТО.

В таком положении он провел около часа – мужчину боялись трогать из-за находившихся под ним гранат.

"По данным украинской разведки, по факту инцидента боевики "наверх" не докладывали. Посоветовавшись со старшим офицером штаба 2-го армейского корпуса, находящимся в части с проверкой, боевиками принято решение скрыть событие. Боевика ждет больничная палата в наркодиспансере", – сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", 18 марта, по данным украинской разведки, по меньшей мере пятеро боевиков 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск ("ЛНР") пострадали в результате взрыва ручной гранаты.