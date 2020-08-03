Беларусь получила от Украины запрос по вагнеровцам

Юрий Сергиенко Расследования 20:27, 3.08.2020

Беларусь получила запрос Офиса генерального прокурора Украины о временном аресте боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которые участвовали в войне на Донбассе.

Об этом "Украинской правда" заявили в ОГП. Речь идет о 28 задержанных, среди которых 9 украинцев.

"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что указанные лица подозреваются в участии в войне на Донбассе в составе ЧВК "Вагнер".

Также ведомство готовит документы на экстрадицию боевиков.

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