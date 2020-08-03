Беларусь получила от Украины запрос по вагнеровцам
Беларусь получила запрос Офиса генерального прокурора Украины о временном аресте боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которые участвовали в войне на Донбассе.
Об этом "Украинской правда" заявили в ОГП. Речь идет о 28 задержанных, среди которых 9 украинцев.
"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев", – сказано в сообщении.
В Офисе генпрокурора уточнили, что указанные лица подозреваются в участии в войне на Донбассе в составе ЧВК "Вагнер".
Также ведомство готовит документы на экстрадицию боевиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".