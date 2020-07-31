Беларусь передала Украине списки задержанных вагнеровцев: в МИД раскрыли первые детали
Беларусь передала Украине списки задержанных членов ЧВК Вагнера для определения их гражданства и проверки участия в боях на Донбассе.
Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, список был передан украинским компетентным органам для изучения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"По количеству граждан Украины, то их точно не семь. Но мы должны проверить весь список, так как могут быть разные ситуации. Например, кто-то при задержании показал документы гражданина Украины, а кто-то – гражданина России, но это не исключает, что у этого человека также может быть украинский паспорт", – отметил он.
Кулеба напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, второе гражданство не признается, поэтому эти люди будут считаться гражданами Украины.
"Поэтому в списке по каждому индивидуально надо пройтись, изучить в совершенстве юридический статус каждого человека, и тогда уже можно будет переходить к большей конкретике", – добавил глава МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы Вагнера имеют украинское гражданство.
При этом администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси.