Беларусь передала России вагнеровцев, воевавших на Донбассе

Юрий Сергиенко Расследования 19:49, 14.08.2020 Обновлено: 20:01, 14.08.2020

Беларусь передала России задержанных членов частной военной компании "Вагнер", в том числе и тех, которые воевали на Донбассе. Все они уже находятся на территории страны.

Как сообщается на сайте российской Генеральной прокуратуры речь идет о 32 гражданах РФ. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", – заявили в Генпрокуратуре.

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