"Бегут от обоср*нцев, как сайгаки": Притула уличил ОБСЕ в прикрытии "ДНР"

Украинский шоумен Сергей Притула, который также активно занимается волонтерской деятельностью, заявил, что ОБСЕ на Донбассе связывает руки украинским защитникам, однако не реагирует на преступления террористов.

Свое возмущение по этому поводу он озвучил в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Работа такой организации, как ОБСЕ, она действительно очень сковала руки нашим военным. Я частенько бывал в тех краях, пересекался как с ОБСЕшниками, так и слышал мнение наших военных о них. Все сводится к простому: ОБСЕ очень четко контролирует нашу сторону. И не дай Бог, если какой-то артиллерийский дивизион зайдет на километр ближе, чем он должен быть, согласно Минском договоренностям", – говорит Притула.

Сергей Притула Скриншот видео

Вместе с тем, подчеркивает он, наблюдатели закрывают глаза на то, что творят оккупанты, поскольку не хотят подвергать себя опасности.

"С той стороны они вообще ничего не контролируют. Потому что достаточно выйти какому-то пьяному обоср*нцу или "ополченцу", или, как они там, "опочл*нцы", он выходит с "калашом", стреляет в воздух, и они убегают, как сайгаки по степи", – выразил недовольство Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Притула заявил, что реванш прокремлевских сил в Украине стал возможен благодаря бездеятельности правоохранительной системы. Он отметил, что даже те регионалы, которые покончили с собой, опасаясь ответственности за преступления, сейчас могли бы пожалеть о радикальном шаге. Ведь их коллеги так и остались безнаказанными.

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