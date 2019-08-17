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Бегство основателя Telegrass: задержаны сотрудники СБУ

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Служба безопасности Украины задержала троих своих сотрудников, которые допустили побег основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амоса Дов Сильвера.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, этому содействовали Государственное бюро расследований и военная прокуратура.

Амос Дов Сильвер

Амос Дов Сильвер

Lb.ua

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос также подтвердил эту информацию и написал, что с задержанными сотрудниками СБУ проводятся необходимые мероприятия.

"Теперь (точнее еще от 16 августа) – процессуальная работа военной прокуратуры. "Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта. Детали позже", – отметил Матиос.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту Борисполь от полиции. Туда его привезли, чтобы экстрадировать в Израиль. Побег преступник якобы совершил в зале дьюти-фри после снятие электронного браслета. Однако в ГПСУ эту информацию опровергли.

  • Перед этим основатель Telegrass, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.

  • В ночь на 17 августа СБУ задержала Сильвера в Умани.

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Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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