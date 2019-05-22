Беглый Онищенко возвращается: названа дата и планы на выборы

Одиозный народный депутат Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия в Европе, намерен вернуться в Украину.

Он хочет участвовать в судебном процессе против него и в парламентских выборах, заявил сам фигурант "газового дела" в эфире "112 Украина".

"Ну, я думаю, завтра (22 мая. — Ред.) будет первое заседание суда, а на второе я уже приеду. Думаю, там, десять дней — две недели", — заявил он.

Александр Онищенко Зеркало недели

Онищенко добавил, что рассматривает вариант участия в досрочных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля. Он не указал, с какой партией может пойти.

"Мы знаем, чем он (Петр Порошенко. — Ред.) занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом", — сказал Онищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с "Укргаздобычи". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года суд в Испании принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину.

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