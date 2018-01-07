Беглый олигарх Курченко усилил охрану после VIP-перестрелки в Москве

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко усилил охрану после перестрелки на территории делового центра Москва-Сити, которая произошла в ноябре минувшего года.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Драка, которая переросла в перестрелку, началась в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", где отмечал день рождения чеченский бизнесмен. В том же здании расположен офис Курченко.

Как ранее информировал The Insider, несколько участников конфликта скрылись на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus, которые составляли кортеж беглого украинского олигарха.

При этом авто Land Cruiser является частной реанимационной машиной, где вместе с охранниками дежурят доктора. Сам же Курченко ездит на Maybach.

По данным Al Jazeera, которая ссылается на бывших водителей Курченко, теперь кортеж олигарха состоит из пяти автомобилей.

При этом Курченко после того инцидента всегда ездит с врачом. Также в одном из авто кортежа находится глушитель связи с радиусом 200 метров.

Также источник пишет, что охраной беглого олигарха занимаются бойцы управления "А" Центра специальных назначений ФСБ РФ.

Как сообщал "Обозреватель", беглый народный депутат Александр Онищенко и российский олигарх Павел Фукс приобрели у беглого бизнесмена Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Украины Виктора Януковича.