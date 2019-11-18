Беглый экс-нардеп собрался "отдать" Одессу России

Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который сбежал в Москву, нагло заявил, что Одесса якобы является исконно "русским" городом.
Он выразил ложное убеждение в том, что один из крупнейших городов Украины по праву считается неотъемлемой частью несуществующей Российской империи. Бредовыми размышлениями на эту тему он разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я не считаю Украину каким-то государством. Я считаю, что это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период – великая смута. По продолжительности он длился 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет. Это так, смутка", – начал он сыпать оскорблениями в адрес преданной Родины.
Игорь Марков
После этого он резко перешел к теме земельной реформы в Украине, которую по непонятным причинам связал с мечтами о возрождении Российской империи.
"Отсюда – когда Зеленский продает украинскую землю, я не считаю, что он продает украинскую. Я считаю, что он ворует русскую! Я в четвертом поколении одессит. Одесса – южная пальмира империи! Мы всегда считали себя русским городом! Почему нас недавно записали в Украину? Это русские города, это русские люди!" – нагло высказался пособник оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Марков пригрозил, что вернется в Украину с президентом России Владимиром Путиным и поквитается со всеми своими противниками.
Также он пообещал применить русские танки и другое смертоносное оружие якобы для защиты Киево-Печерской лавры.
Перебежчик оскандалился, заявив, что считает две трети территории Украины Россией, а также предложил сузить преданную Родину до границ западных регионов.
Кроме того, Марков призвал Россию прийти с "освободительной" миссией в Украину, чтобы "спасти" половину украинского народа.
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