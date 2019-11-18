Беглый экс-нардеп собрался "отдать" Одессу России

Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который сбежал в Москву, нагло заявил, что Одесса якобы является исконно "русским" городом.

Он выразил ложное убеждение в том, что один из крупнейших городов Украины по праву считается неотъемлемой частью несуществующей Российской империи. Бредовыми размышлениями на эту тему он разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не считаю Украину каким-то государством. Я считаю, что это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период – великая смута. По продолжительности он длился 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет. Это так, смутка", – начал он сыпать оскорблениями в адрес преданной Родины.

Игорь Марков

После этого он резко перешел к теме земельной реформы в Украине, которую по непонятным причинам связал с мечтами о возрождении Российской империи.

"Отсюда – когда Зеленский продает украинскую землю, я не считаю, что он продает украинскую. Я считаю, что он ворует русскую! Я в четвертом поколении одессит. Одесса – южная пальмира империи! Мы всегда считали себя русским городом! Почему нас недавно записали в Украину? Это русские города, это русские люди!" – нагло высказался пособник оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!