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18 ноября • обновлено в 15:45
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Беглый экс-нардеп собрался "отдать" Одессу России

3.1т
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Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который сбежал в Москву, нагло заявил, что Одесса якобы является исконно "русским" городом.

Он выразил ложное убеждение в том, что один из крупнейших городов Украины по праву считается неотъемлемой частью несуществующей Российской империи. Бредовыми размышлениями на эту тему он разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не считаю Украину каким-то государством. Я считаю, что это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период – великая смута. По продолжительности он длился 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет. Это так, смутка", – начал он сыпать оскорблениями в адрес преданной Родины.

Новости
"Украинцы — бракованные русские": беглый экс-нардеп отличился маразмом у Соловьева

Игорь Марков

Игорь Марков

После этого он резко перешел к теме земельной реформы в Украине, которую по непонятным причинам связал с мечтами о возрождении Российской империи.

"Отсюда – когда Зеленский продает украинскую землю, я не считаю, что он продает украинскую. Я считаю, что он ворует русскую! Я в четвертом поколении одессит. Одесса – южная пальмира империи! Мы всегда считали себя русским городом! Почему нас недавно записали в Украину? Это русские города, это русские люди!" – нагло высказался пособник оккупантов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Игорь Марков
Место
Украина Одесса
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Валевич Борис
Валевич Борис
вылез скунс и развонялся - все надеялись что это животное уже подохло
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Ukraine The
Ukraine The
Все верно. Зачем роGулям русский город Одесса.
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фил филька
фил филька
одессит в четвертом поколении имеет право на свое мнение или только бендеровское мнение правильнее всех других?
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