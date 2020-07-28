Беглый экс-нардеп рассказал пропагандистам о "госперевороте" в Украине

Кирилл Лютый Расследования 22:44, 28.07.2020

Бывший народный депутат Спиридон Килинкаров заявил российским пропагандистам о "госперевороте" в Украине и необходимости разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе.

Как передает "Газета.ру", в эфире телеканала "Россия 1" он выразил мнение, что все достигнутые договоренности о временном перемирии рано или поздно нарушатся.

Также экс-нардеп, сбежавший в Россию, назвал Майдан в Украине "госпереворотом", который якобы привел к "тупику" на Донбассе.

"Выход из тупика, в который мы зашли, там же где и вход – нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту", – заявил Килинкаров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Килинкаров призвал Зеленского устроить показательные казни над националистами.

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