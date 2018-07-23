Беглого нардепа Онищенко вызвали на допрос

Национальное антикоррупционное бюро вызвало беглого депутата, фигуранта "газовой схемы" Александра Онищенко.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, политику необходимо прибыть на допрос 26 июля к детективу Бюро. Его должны допросить в качестве подозреваемого.

Также на допрос в качестве подозреваемой была вызвана еще одна фигурантка дела Елена Павленко.

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргазвидобування". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года Испанский суд принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину, но последнее слово осталось за Кабинетом министров страны.