Беглого экс-соратника Януковича засекли в необычном месте: фото

Экс-министра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого засекли в Израиле в "необычном месте".

Его фотографию опубликовали журналисты на странице Facebook-сообщества "Схемы: коррупция в деталях — RFERL".

"Помните беглого министра Эдуарда Ставицкого? Он в свое время способствовал Януковичу при отчуждении "Межигорья". Наш Mykhailo Tkach встретил его в Израиле — в очень неожиданном месте", — подписан снимок.

Эдуард Ставицкий "Схемы: коррупция в деталях — RFERL", Facebook

Подробностями журналисты пообещали поделиться позже.

Как писал OBOZREVATEL:

В марте 2014 года Ставицкого объявили в розыск в связи с подозрениями в расхищении средств в особо крупных размерах.

В мае 2017 года Интерпол предоставил данные, что экс-министр находится в Израиле. Известно, что там он живет под именем Натан Розенберг. Украина направила официальный запрос на его экстрадицию.

Также выяснилось, что жена Ставицкого получила израильское гражданство по поддельным документам.

Ставицкий, когда сбежал из Украины, продал свой бизнес российскому олигарху Павлу Фуксу.

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