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Беглого экс-соратника Януковича засекли в необычном месте: фото

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Экс-министра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого засекли в Израиле в "необычном месте".

Его фотографию опубликовали журналисты на странице Facebook-сообщества "Схемы: коррупция в деталях — RFERL".

"Помните беглого министра Эдуарда Ставицкого? Он в свое время способствовал Януковичу при отчуждении "Межигорья". Наш Mykhailo Tkach встретил его в Израиле — в очень неожиданном месте", — подписан снимок.

Эдуард Ставицкий

Эдуард Ставицкий

"Схемы: коррупция в деталях — RFERL", Facebook

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Подробностями журналисты пообещали поделиться позже.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В марте 2014 года Ставицкого объявили в розыск в связи с подозрениями в расхищении средств в особо крупных размерах.

  • В мае 2017 года Интерпол предоставил данные, что экс-министр находится в Израиле. Известно, что там он живет под именем Натан Розенберг. Украина направила официальный запрос на его экстрадицию.

  • Также выяснилось, что жена Ставицкого получила израильское гражданство по поддельным документам.

  • Ставицкий, когда сбежал из Украины, продал свой бизнес российскому олигарху Павлу Фуксу.

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Персоны
Эдуард СтавицкийВиктор Янукович
Место
Израиль
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Що він тоже,в УСРАІЛІ?
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1
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
В УСРАІЛІ своїх не віддають!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Скоро і ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ПІДТЯГНЕТЬСЯ !
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