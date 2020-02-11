"Базы НАТО на Донбассе!" На росТВ испугались прорыва ВСУ

Российские пропагандисты бурно отреагировали на новость о том, что в Мариуполе и Северодонецке появится две военные базы ВСУ, соответствующие стандартам НАТО.

Отдельный сюжет этому посвятили в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1". Ее ведущего Евгения Попова особо разозлил тот факт, что средства на строительство новых баз Украина частично получит и от партнеров из США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские власти так сильно хотят мира на Донбассе, что решили построить прямо там, поближе к линии разграничения две военные базы по стандартам НАТО! Цель, по словам украинского министра обороны, – привлечь побольше военных контрактников. "Отличный" мирный план, нечего сказать!" – возмутился рупор Кремля.

Скабеева и Попов

Попов также упомянул размер военной помощи Украине, которую одобрил президент США Дональд Трамп в бюджете своей страны на 2021 год.

"Подтягиваться к стандартам НАТО будет проще, благодаря финансированию из США. Трамп представил бюджет на 2021 год, в котором на военную помощь Украине в том числе планируется выделить немного, но хоть что-то с барского стола – $115 миллионов", – съязвил российский пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году Украина впервые напрямую закупит у США ракетные комплексы Javelin на сумму $36,5 миллионов. Кроме того, страна получит от американских партнеров военную помощь в размере $250 миллионов.

Что касается 2021 года, то тогда США планирует сократить расходы на помощь иностранным государствам, однако сохранить ее для Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!