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11 февраля • обновлено в 17:00
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"Базы НАТО на Донбассе!" На росТВ испугались прорыва ВСУ

1.7т
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Российские пропагандисты бурно отреагировали на новость о том, что в Мариуполе и Северодонецке появится две военные базы ВСУ, соответствующие стандартам НАТО.

Отдельный сюжет этому посвятили в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1". Ее ведущего Евгения Попова особо разозлил тот факт, что средства на строительство новых баз Украина частично получит и от партнеров из США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские власти так сильно хотят мира на Донбассе, что решили построить прямо там, поближе к линии разграничения две военные базы по стандартам НАТО! Цель, по словам украинского министра обороны, – привлечь побольше военных контрактников. "Отличный" мирный план, нечего сказать!" – возмутился рупор Кремля.

Скабеева и Попов

Скабеева и Попов

Попов также упомянул размер военной помощи Украине, которую одобрил президент США Дональд Трамп в бюджете своей страны на 2021 год.

"Подтягиваться к стандартам НАТО будет проще, благодаря финансированию из США. Трамп представил бюджет на 2021 год, в котором на военную помощь Украине в том числе планируется выделить немного, но хоть что-то с барского стола – $115 миллионов", – съязвил российский пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году Украина впервые напрямую закупит у США ракетные комплексы Javelin на сумму $36,5 миллионов. Кроме того, страна получит от американских партнеров военную помощь в размере $250 миллионов.

  • Что касается 2021 года, то тогда США планирует сократить расходы на помощь иностранным государствам, однако сохранить ее для Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Андрей Загороднюк
Теги
Вооруженные силы Украины НАТО
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Забурлило забродившее гуано в сливных бачках паРашных...хехе
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ничего не испугались... никогда баз НАТО не будет на русских земля... нам легче государство Украина уничтожить... будет повод исправить преступления комуняк...
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Zhikharev Dmitry, Нам..... ой насмешил,вы только петухов с говна хорошо лепить умеете,вам до НАТО....
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