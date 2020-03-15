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15 марта • обновлено в 21:07
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ВСУ испытали новые ударные беспилотники Bayraktar TB2: подробности и фото

2.3т
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В Украине состоялась первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые недавно поступили на вооружение ВСУ.

Полковник, начальник управления подготовки авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов рассказал, что с момента получения на вооружение (в декабре) до первого полета беспилотников в украинском небе прошло неполных три месяца, передает "Армия-Информ".

Bayraktar

Bayraktar

Армия-Информ

"Понимая ситуацию в нашей стране, турецкая сторона пошла нам навстречу, ведь планировалось, что комплексы будут переданы Воздушным силам только в мае этого года. Поэтому мы даже опережаем условия, прописанные в контракте", – отметил он.

"Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерной подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, которая похожа на пилотируемые самолеты. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке", – рассказал военный.

Bayraktar

Bayraktar

Армия-Информ

Справка: Bayraktar TB2 – турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. Он может переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Как писал OBOZREVATEL, недавно министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что нужно максимально обеспечить способность Вооруженных сил взаимодействовать с НАТО.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Вооружение
Место
Украина
Теги
фотографии армия оружие Вооруженные силы Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На хрен они кому нужны, если пол страны вымрет.
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