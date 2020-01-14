Представлялись АТОшниками и выманили 11 млн: полиция накрыла опасную банду вымогателей. Фото

Следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию вымогателей, которые похищали людей в Украине и требовали от них возвращения несуществующих долгов.

Установлена причастность группы к совершению четырех эпизодов с незаконным получением около 11 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Следствие выяснило, что ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений. Под предлогом возврата долгов, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Выманили 11 млн: полиция накрыла банду вымогателей ulpravda.ru

Установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

Лидер преступной организации

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 000 долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 000 евро.

Отмечается, что Главное следственное управление Нацполиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми участников преступной организации.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Украине разоблачили банду вымогателей

В Украине разоблачили банду вымогателей

В Украине разоблачили банду вымогателей

Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых – в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

В Украине разоблачили банду вымогателей

В Украине разоблачили банду вымогателей

В Украине разоблачили банду вымогателей

В Украине разоблачили банду вымогателей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве, Виннице и на Черкасщине задержали участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры украинцев.

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