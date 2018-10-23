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''Банд*ровцы навыворот'': крымский депутат выступил против Кремля

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Симферопольский "депутат", член КПРФ Степан Кискин осудил предложение отнять у Крымской республиканской научной библиотеки имя украинского писателя Ивана Франко.

В аннексированном Крыму, по его мнению, должны продемонстрировать уважение к украинским деятелям культуры, сообщает Крым.Реалии.

"Крымчане по своей натуре – интернационалисты. Жители полуострова всегда выступали и выступают за дружбу народов. Нельзя быть банд*ровцами навыворот", – заявил коммунист.

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Скандал с переименованием библиотеки, который начался еще в 2014 году, набрал новых оборотов, так как пророссийский комитет парламента Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия предложил назвать ее в честь российского ученого Николая Данилевского.

''Банд*ровцы навыворот'': крымский депутат выступил против Кремля

Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Ивана Франко

Крым.Реалии

Кискин отметил, что решать проблему нужно другим способом. "Давайте присвоим его имя какой-нибудь новой улице Симферополя или рассмотрим возможность установки памятника в одной из парковых зон города", – предложил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что могут переименовать Крым.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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