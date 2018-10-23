''Банд*ровцы навыворот'': крымский депутат выступил против Кремля

Симферопольский "депутат", член КПРФ Степан Кискин осудил предложение отнять у Крымской республиканской научной библиотеки имя украинского писателя Ивана Франко.

В аннексированном Крыму, по его мнению, должны продемонстрировать уважение к украинским деятелям культуры, сообщает Крым.Реалии.

"Крымчане по своей натуре – интернационалисты. Жители полуострова всегда выступали и выступают за дружбу народов. Нельзя быть банд*ровцами навыворот", – заявил коммунист.

Скандал с переименованием библиотеки, который начался еще в 2014 году, набрал новых оборотов, так как пророссийский комитет парламента Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия предложил назвать ее в честь российского ученого Николая Данилевского.

Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Ивана Франко Крым.Реалии

Кискин отметил, что решать проблему нужно другим способом. "Давайте присвоим его имя какой-нибудь новой улице Симферополя или рассмотрим возможность установки памятника в одной из парковых зон города", – предложил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что могут переименовать Крым.