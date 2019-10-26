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27 октября • обновлено в 00:51
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Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

1.7т Читать материал на украинском

На даче погибшего киллера Алексея Титова, устроившего смертельную стрельбу в Харькове, обнаружили арсенал оружия.

Как сообщил телеграм-канал "Раклы", в ходе обыска полиция обнаружила автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов.

Большая часть найденного оружия не состоит на вооружении ВСУ. На даче полиция также нашла огнеметы "Шмель" российского производства, пистолеты-пулеметы "Скорпион", американскую винтовку AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, автомат УЗИ. А также оружие кустарного производства.

Новости
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Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

телеграм-канал "Раклы"

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в Харькове произошла 25 октября возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской.

В результате инцидента погиб один человек. Позже сам нападающий взорвал себя с помощью гранаты. При нем были документы на имя Алексея Титова. Оказалось, что он жил в оккупированной Горловке.

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Читайте все новости по теме "Стрельба на Клочковской в Харькове" на OBOZREVATEL.

Тема
Стрельба на Клочковской в Харькове
Место
Украина Харьков
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ничо так асеналец, сколько покрошить мог.
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