Бандитские разборки в Харькове: у киллера нашли арсенал оружия. Фото

На даче погибшего киллера Алексея Титова, устроившего смертельную стрельбу в Харькове, обнаружили арсенал оружия.

Как сообщил телеграм-канал "Раклы", в ходе обыска полиция обнаружила автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов.

Большая часть найденного оружия не состоит на вооружении ВСУ. На даче полиция также нашла огнеметы "Шмель" российского производства, пистолеты-пулеметы "Скорпион", американскую винтовку AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, автомат УЗИ. А также оружие кустарного производства.

телеграм-канал "Раклы"

телеграм-канал "Раклы"

телеграм-канал "Раклы"

телеграм-канал "Раклы"

телеграм-канал "Раклы"

телеграм-канал "Раклы"

телеграм-канал "Раклы"

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в Харькове произошла 25 октября возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской.

В результате инцидента погиб один человек. Позже сам нападающий взорвал себя с помощью гранаты. При нем были документы на имя Алексея Титова. Оказалось, что он жил в оккупированной Горловке.

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