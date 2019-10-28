Бандитские разборки в Харькове: полиция раскрыла новые подробности

Арсенал оружия погибшего киллера Алексея Титова, устроившего смертельную стрельбу в Харькове, был найден на даче в селе Русская Лозовая.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко на брифинге 28 октября отметил, что это один из самых больших арсеналов оружия и боеприпасов, найденных в области в последнее время.

Так, правоохранители нашли 130 подствольных гранат типа ВОГ-25, 15 корпусов ручных гранат РГД-5, 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2 корпуса ручных гранат РГО, 3 тротиловые шашки по 200 гр, 2 тротиловые шашки по 400 гр, 2 подствольных гранатомета ПГ-25, 7РПГ-26, 7 подрывателей,4 электродетонатора, 6 РПО огнеметов Шмель (которых нет на вооружении украинской армии), а также предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом, пулеметы и автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, глушители, оружие без маркировки, большое количество патронов и т.д.

По словам Сокуренко, Титов в 2004 году был осужден за умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В 2009 был освобожден по УДО и с тех пор жил в Харькове.

При этом он назвал публикацию фотографий арсенала оружия в социальных сетях "сливом" информации о расследовании перестрелки в Харькове, пообещав провести служебную проверку и начать уголовное производство по данному факту.

"Эта информация появлялась в сети раньше, чем видели некоторые правоохранители… То, что сделано, мы считаем, сделано намерено и оно только вредит", - сказал Сокуренко.

арсенал оружия Титова соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в Харькове произошла 25 октября возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской.

В результате инцидента погиб один человек. Позже сам нападающий взорвал себя с помощью гранаты. При нем были документы на имя Алексея Титова. Оказалось, что он жил в оккупированной Горловке.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся