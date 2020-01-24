Бандера был агентом Гитлера? Развенчана громкая "сенсация" российских СМИ

В Украине опровергли нелепые фейки российской пропаганды о лидере ОУН Степане Бандере.

В частности, отреагировали на заявления росСМИ которые, ссылаясь на якобы рассекреченные документы ЦРУ, назвали Бандеру "профессиональным агентом Гитлера". На это обратил внимание журналист Денис Казанский, сделав репост на материал Telegram-канала KGB files.

"Не то чтобы я считал нужным серьезно спорить с подобными изданиями, особенно на такую тему. Просто давайте на этом примере рассмотрим, как можно из ничего слепить "сенсацию", манипулируя магическими словами "разведка", "рассекретили", "архив", – отметил автор.

Степан Бандера Гордон

Он опубликовал ссылку на документ, на котором грунтовали свои "доводы" пропагандисты Кремля, а также на текст "Звезды", на которую ссылаются все остальные. И разобрал их по пунктам.

"Все они рассекречены еще 15 лет назад. Но в общий доступ попали только сейчас", – писали пропагандисты. На что в KGB files отметили, что на самом деле этот документ висит на сайте ЦРУ уже 7 лет – с 2013 года.

"Это нетрудно проверить – благо там есть разбивка по годам публикации", – добавил автор.

Кроме этого, российские журналисты утверждали, что изучили доклад на 4 страницы американской разведки, якобы датированный 1951 годом.

KGB files же предоставил доказательство, что на самом деле это лишь перевод статьи из журнала "Социалистический вестник", №6 за 1951 год (эмигрантское издание РСДРП (меньшевиков).

Фейк росСМИ "Звезда"

"Да, перевод изучался кем-то из ЦРУ и потому остался в их архиве. На всякий случай добавлю, что в архивах всех спецслужб – десятки тысяч переводов различных публикаций самых разных изданий обо всем на свете. С таким же успехом "отчетом КГБ" можно назвать, скажем, вырезку из газеты ОУН "Путь победы", лежащий в чекистской папке", – иронически подчеркнул украинский журналист.

При этом, аргументирует он, ложью является и то, что под указанным документом стоит подпись: "Рассекречены в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников". А именно так якобы называли Бандеру архивисты ЦРУ.

"Штамп и упомянутый закон, конечно, ничего не значат. Документы, например, о Левка Лукьяненко в Украине рассекречивают в рамках закона" О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов ". Означает ли это, что архивисты СБУ считают Лукьяненко частью репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима?" – апеллирует Казанский.

Он также добавил, что на сайте ЦРУ есть огромное архивная коллекция Nazi War Crimes Disclosure Act с таким же штампом.

"Перелистал несколько страниц коллекции в поисках знакомых имен. Первый, кто попался – Рауль Валленберг, праведник народов мира, который спас тысячи венгерских евреев (так, вывезен СМЕРШем в Москву и пропавший без вести в советских тюрьмах, но мы сейчас не об этом). Если исходить из этой логики, Валленберга в ЦРУ тоже считают нацистским преступником", – подытожил журналист, также предоставив ссылки на доказательный документ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины 8 января в вызывало посла Польши Бартош Цихоцкого за его резкие высказывания по поводу чествования в Украине лидера ОУН Степана Бандеры.

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