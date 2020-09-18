Балух потерял сознание после удара с ноги. В МВД озвучили хронологию инцидента

Кирилл Лютый Расследования 20:18, 18.09.2020 Обновлено: 20:24, 18.09.2020

Подозреваемым в нападении на экс-узника Кремля Владимира Балуха является мужчина 1988 года рождения.

Пресс-служба МВД вечером в пятницу, 18 сентября, проинформировала, что подозреваемого задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Новость дополняется.

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