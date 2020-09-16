Балух пришел в сознание, но врачи ввели его в кому, – Сущенко
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, жестоко избитый в Киеве, приходил в сознание в больнице. Он попытался сорвать повязку с головы, поэтому медики снова ввели его в состояние медикаментозной комы.
Как рассказал журналист Роман Сущенко, состояние Балуха все еще тяжелое, передает "Интерфакс-Украина".
"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", – добавил он.
Сущенко отметил, что полицейские рассматривают четыре версии избиения Балуха. При этом характер травм показывает, что его избивали два или три человека.
"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство – это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", – подчеркнул Сущенко.
Добавим, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook добавила, что Балуха находится без сознания.
"От лечащих врачей Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Пациент без сознания. Следующие несколько дней критичны при таких травмах", – сообщила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября стало известно, что Балух находится в медикаментозном сне.