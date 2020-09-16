Балух пришел в сознание, но врачи ввели его в кому, – Сущенко

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, жестоко избитый в Киеве, приходил в сознание в больнице. Он попытался сорвать повязку с головы, поэтому медики снова ввели его в состояние медикаментозной комы.

Как рассказал журналист Роман Сущенко, состояние Балуха все еще тяжелое, передает "Интерфакс-Украина".

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", – добавил он.

Сущенко отметил, что полицейские рассматривают четыре версии избиения Балуха. При этом характер травм показывает, что его избивали два или три человека.

"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство – это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", – подчеркнул Сущенко.

Добавим, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook добавила, что Балуха находится без сознания.

"От лечащих врачей Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Пациент без сознания. Следующие несколько дней критичны при таких травмах", – сообщила она.

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