"Никто не знает": в военной части Балаклеи прокомментировали смертельные взрывы

Руководство военной части в Балаклее на Харьковщине, где в пятницу, 15 ноября, десятки взрывов унесли жизни 2 саперов, не смогло назвать причину ЧП.

Трагедию прокомментировал "UA:Харків" заместитель начальника подразделения Александр Мирун (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Никто не знает, как это произошло. Поскольку пострадали именно те люди, которые проводили разминирование. Военные были обучены и ранее уже выполняли такие задания", – заявил он.

Взрывы в Балаклее: появился комментарий военной части РБК-Украина

По словам Мируна, взрыв произошел в специальном котловане, который защищен и оборудован для хранения разминированных боеприпасов.

"Они там были, нас не было. И только они будут давать показания следствию", – добавил военный.

Также Мирун заверил, что жизни раненых саперов ничего не угрожает. Не стоит беспокоится, по его словам, и гражданскому населению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 14:30 15 ноября на территории военной части в Балаклее прогремели 25 взрывов.

Погибли два сапера, еще четверо военнослужащих пострадали.

Ранеев ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов.

Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.

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