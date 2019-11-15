Главная Новости
15 ноября • обновлено в 19:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Никто не знает": в военной части Балаклеи прокомментировали смертельные взрывы

884
Читать материал на украинском

Руководство военной части в Балаклее на Харьковщине, где в пятницу, 15 ноября, десятки взрывов унесли жизни 2 саперов, не смогло назвать причину ЧП.

Трагедию прокомментировал "UA:Харків" заместитель начальника подразделения Александр Мирун (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Никто не знает, как это произошло. Поскольку пострадали именно те люди, которые проводили разминирование. Военные были обучены и ранее уже выполняли такие задания", – заявил он.

Новости
Взрывы в Балаклее: в МВД сообщили новые подробности

Взрывы в Балаклее: появился комментарий военной части

Взрывы в Балаклее: появился комментарий военной части

РБК-Украина

По словам Мируна, взрыв произошел в специальном котловане, который защищен и оборудован для хранения разминированных боеприпасов.

"Они там были, нас не было. И только они будут давать показания следствию", – добавил военный.

Также Мирун заверил, что жизни раненых саперов ничего не угрожает. Не стоит беспокоится, по его словам, и гражданскому населению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пожар на военном складе в Балаклее" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
Место
Украина Харьков
Тег
взрывы на складах
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сапёр ошибается только один раз(
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги