Служба безопасности Украины, начиная с лета прошлого года, сохранила для страны более 25,7 млрд грн.

О таких результатах работы на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, инициированным президентом Владимиром Зеленским, отчитался председатель СБУ Иван Баканов. Об этом передает пресс-служба ведомства. Чиновник отметил, что эта сумма равна двум годовым бюджетам Службы безопасности.

Баканов и Зеленский Коллаж

Речь идет, в частности, об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировке безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправного передачи госимущества, завладение природным газом.

Баканов заявил, что Служба имеет достаточно серьезные результаты в сфере борьбы с коррупцией. "С сентября прошлого года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены. К различным срокам приговорены 80 человек. Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем ", – сказал председатель СБУ.

Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении чиновнику из Госрезерва, который организовал коррупционную схему на 100 млн гривен.

Также Служба разоблачила схему завладения сотнями гектаров земель, которую устроили благодаря бывшему руководству Держгеокадастру в Киеве – речь идет об убытках государству в 800 млн гривен.

Также СБУ прекратила деятельность семи конвертационных центров с общим оборотом более 4 млрд грн в год. "И это не единичные случаи. Это – системная работа Службы по разоблачению коррупции", – заявил Баканов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно СБУ выявила в Одессе и Запорожье двух интернет-агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины.

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