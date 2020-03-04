Главная Новости
4 марта • обновлено в 21:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Баканов отчитался перед Зеленским о работе СБУ

3.5т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины, начиная с лета прошлого года, сохранила для страны более 25,7 млрд грн.

О таких результатах работы на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, инициированным президентом Владимиром Зеленским, отчитался председатель СБУ Иван Баканов. Об этом передает пресс-служба ведомства. Чиновник отметил, что эта сумма равна двум годовым бюджетам Службы безопасности.

Баканов и Зеленский

Баканов и Зеленский

Коллаж

Речь идет, в частности, об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировке безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправного передачи госимущества, завладение природным газом.

Баканов заявил, что Служба имеет достаточно серьезные результаты в сфере борьбы с коррупцией. "С сентября прошлого года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены. К различным срокам приговорены 80 человек. Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем ", – сказал председатель СБУ.

Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении чиновнику из Госрезерва, который организовал коррупционную схему на 100 млн гривен.

Также Служба разоблачила схему завладения сотнями гектаров земель, которую устроили благодаря бывшему руководству Держгеокадастру в Киеве – речь идет об убытках государству в 800 млн гривен.

Также СБУ прекратила деятельность семи конвертационных центров с общим оборотом более 4 млрд грн в год. "И это не единичные случаи. Это – системная работа Службы по разоблачению коррупции", – заявил Баканов.

 

Как писал OBOZREVATEL, недавно СБУ выявила в Одессе и Запорожье двух интернет-агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Отставка Кабмина Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Владимир Зеленский Иван Баканов
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
17
Смешно
2
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги